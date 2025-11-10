Теннис
10 ноября, 05:23

Соболенко — о сезоне-2025: «Этот год был тяжелым, но невероятно плодотворным»

Павел Лопатко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от сезона-2025.

«И на этом сезон 2025 года завершен! Этот год был тяжелым, но невероятно плодотворным. Титул на турнире «Большого шлема», звание первой ракетки мира второй год подряд и еще несколько трофеев в копилке...

Я бы не справилась без Team Tiger — людей, которые снова и снова находятся рядом со мной. Я извлекла столько уроков в этом году благодаря взлетам и падениям на каждом турнире и тренировкам между ними.

Бесконечно благодарна за все. Сезон-2026, давай же!» — написала 27-летняя спортсменка в соцсети.

Елена Рыбакина впервые в&nbsp;карьере выиграла Итоговый турнир WTA.Рыбакина выиграла Итоговый, повесив Соболенко «баранку». Титул, сравнимый с Уимблдоном

Соболенко в финале Итогового турнира WTA уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 3:6, 6:7 (0:7). В сезоне-2025 Соболенко в том числе победила на US Open, на турнирах в Брисбене, Майами и Мадриде.

Теннис
Арина Соболенко
Козырева и Шиманович выиграли парный турнир в Остине

Рыбакина поднялась на пятое место в рейтинге WTA, Андреева и Александрова остаются в топ-10

