Соболенко завела собаку: «В команде тигра пополнение»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что у нее появилась собака. В своих соцсетях 27-летняя спортсменка опубликовала фото с питомцем.

«В команде тигра пополнение. Встречайте Эш», — написала белоруска.

Соболенко является победительницей четырех турниров «Большого шлема» (Australian Open-2023, 2024, US Open-2024, 2025). Всего на ее счету 22 титула в одиночном разряде. В сезоне-2026 белоруска выиграла турнир в Брисбене и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

На данный момент Соболенко является первой ракеткой мира.

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