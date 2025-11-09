Теннис
9 ноября, 18:15

Соболенко: «Покидаю Итоговый турнир без какого-либо разочарования»

Алина Савинова

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не испытывает разочарования после поражения в финале Итогового турнира WTA.

В решающем матче первая ракетка мира уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 3:6, 6:7 (0:7).

«Мне кажется, я сделала все, что могла. У меня не получилось, однако, думаю, есть много вещей, которыми я могу гордиться. Покидаю этот турнир без какого-либо разочарования. Уезжаю с гордостью за себя и за то, чего удалось достичь. Мне просто нужно немного поработать над собой. Надеюсь, в следующем сезоне выступлю лучше», — цитирует спортсменку TennisUpToDate.

Елена Рыбакина впервые в&nbsp;карьере выиграла Итоговый турнир WTA.Рыбакина выиграла Итоговый, повесив Соболенко «баранку». Титул, сравнимый с Уимблдоном

27-летняя Соболенко проиграла второй финал Итогового турнира в карьере (первый — в 2022).

  • Дмитрий Ушкачев

    Только такие бывают.

    09.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ну, да, конечно. Поверил, Арина, ага... Палка у нее стреляет...

    09.11.2025

  • Из Алматы

    Ой, лукавит... Судя по тому, как нервничала во время игры и отреагировала после игры.

    09.11.2025

  • Slim Tallers

    Слёзы - они от счастья,а не от обиды и разочарования.

    09.11.2025

