Соболенко: «Покидаю Итоговый турнир без какого-либо разочарования»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не испытывает разочарования после поражения в финале Итогового турнира WTA.

В решающем матче первая ракетка мира уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 3:6, 6:7 (0:7).

«Мне кажется, я сделала все, что могла. У меня не получилось, однако, думаю, есть много вещей, которыми я могу гордиться. Покидаю этот турнир без какого-либо разочарования. Уезжаю с гордостью за себя и за то, чего удалось достичь. Мне просто нужно немного поработать над собой. Надеюсь, в следующем сезоне выступлю лучше», — цитирует спортсменку TennisUpToDate.

27-летняя Соболенко проиграла второй финал Итогового турнира в карьере (первый — в 2022).