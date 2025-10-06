Соболенко — о турнире в Ухане: «Сделаю все возможное, чтобы снова завоевать этот прекрасный титул»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о своих шансах завоевать титул на «тысячнике» в Ухане в этом сезоне.

Спортсменка выигрывала турнир в 2018, 2019 и 2024 годах.

«Уверена ли я в том, что выиграю в четвертый раз? Ничего не знаю на этот счет, но могу заверить вас, что сделаю все возможное. Надеюсь, смогу снова завоевать этот прекрасный титул», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Ухане белоруска сыграет либо с россиянкой Анной Калинской, либо с Ребеккой Шрамковой из Словакии.