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Соболенко: «Я чувствую, что готова показать себя с лучшей стороны, и настроена на еще более серьезные сражения»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями после победы на турнире в Аделаиде (Австралия).

«Я очень довольна еще одним завоеванным титулом, это была отличная неделя. Я наслаждалась каждым моментом здесь, в Аделаиде, и довольна своим выступлением. Моя подача очень помогла мне, особенно сегодня. Я смогла оказать на Линду давление во время ее подачи. Думаю, именно поэтому я победила. Я чувствую, что готова показать себя с лучшей стороны, и настроена на еще более серьезные сражения», — сказала Соболенко.

Для 24-летней теннисистки этот титул стал 11-м в карьере.

Источник: https://www.firstpost.com/sports/tennis-news/im-ready-for-big-fight-aryna-sabalenka-sends-australian-open-warning-with-adelaide-triumph-11950492.html
Теннис
Арина Соболенко
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