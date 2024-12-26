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Соболенко: «Чувствую себя свежей и готовой к старту сезона»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко перед турниром в Брисбене оценила свою готовность к новому сезону.

«Я чувствую себя свежей и готовой к старту сезона. Я люблю Австралию и всегда приезжаю сюда голодной до побед и максимально подготовленной. Здесь невероятные болельщики. У меня много приятный воспоминаний, связанных с Брисбеном, и я жду не дождусь, когда начну играть. [В прошлый раз] результат оказался не таким, как я хотела, но в этом году я постараюсь показать максимум», — приводит пресс-служба WTA слова Соболенко.

Женский турнир по теннису в Брисбене стартует 29 декабря и завершится 5 января. В минувшем сезоне Соболенко дошла до финала соревнований, где уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 0:6, 3:6.

Источник: Официальный сайт WTA
Теннис
Арина Соболенко
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