Соболенко: «Чувствую себя свежей и готовой к старту сезона»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко перед турниром в Брисбене оценила свою готовность к новому сезону.

«Я чувствую себя свежей и готовой к старту сезона. Я люблю Австралию и всегда приезжаю сюда голодной до побед и максимально подготовленной. Здесь невероятные болельщики. У меня много приятный воспоминаний, связанных с Брисбеном, и я жду не дождусь, когда начну играть. [В прошлый раз] результат оказался не таким, как я хотела, но в этом году я постараюсь показать максимум», — приводит пресс-служба WTA слова Соболенко.

Женский турнир по теннису в Брисбене стартует 29 декабря и завершится 5 января. В минувшем сезоне Соболенко дошла до финала соревнований, где уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 0:6, 3:6.