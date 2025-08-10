Теннис
10 августа, 10:48

Соболенко попросила организаторов турнира в Цинциннати расширить столовую зону

Алина Савинова

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о реконструкции территории турнира в Цинциннати.

Во втором круге «тысячника» первая ракетка мира обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 7:5, 6:1.

«Когда я только приехала, подумала: «Где я?» Это совершенно другой турнир. Была проведена впечатляющая работа, просто вау! У меня есть одна просьба: столовую нужно сделать побольше, потому что людей очень много, а столов мало. Пожалуйста, сделайте больше места в столовой. Всем нравится есть и проводить там время, поэтому пожалуйста», — сказала спортсменка в интервью на корте.

В третьем круге турнира в Цинциннати Соболенко встретится с британкой Эммой Радукану. Матч между спортсменками состоится в понедельник, 11 августа.

