Соболенко — команде после титула в Мадриде: «Я люблю вас. Не очень часто, но иногда»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила команду после победы на «тысячнике» в Мадриде.
В финале турнира первая ракетка мира обыграла американку Коко Гауфф со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
«Вы сами все знаете. Мы семья. Мы очень много работаем, чтобы побеждать. Мы через многое прошли. Да, я тоже вас люблю. Не очень часто, но иногда (смеется). Упорная работа приносит плоды. Я люблю вас, ребята. Спасибо за все», — сказала Соболенко на церемонии награждения.
Также она обратилась к Гауфф, отметив ее успешное выступление в Мадриде.
«Я очень рада, что ты снова в финале и показываешь свою лучшую игру. Уверена, мы еще много раз встретимся в финалах. Надеюсь, все эти матчи выиграю я (улыбается), но мне всегда нравится с тобой бороться. Ты настоящий боец. Спасибо за эту битву», — добавила она.
26-летняя Соболенко завоевала 20-й титул в карьере на уровне WTA в одиночном разряде и третий в нынешнем сезоне. В этом году она также выиграла турниры в Брисбене и Майами.