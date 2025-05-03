Соболенко — команде после титула в Мадриде: «Я люблю вас. Не очень часто, но иногда»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила команду после победы на «тысячнике» в Мадриде.

В финале турнира первая ракетка мира обыграла американку Коко Гауфф со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

«Вы сами все знаете. Мы семья. Мы очень много работаем, чтобы побеждать. Мы через многое прошли. Да, я тоже вас люблю. Не очень часто, но иногда (смеется). Упорная работа приносит плоды. Я люблю вас, ребята. Спасибо за все», — сказала Соболенко на церемонии награждения.

Также она обратилась к Гауфф, отметив ее успешное выступление в Мадриде.

«Я очень рада, что ты снова в финале и показываешь свою лучшую игру. Уверена, мы еще много раз встретимся в финалах. Надеюсь, все эти матчи выиграю я (улыбается), но мне всегда нравится с тобой бороться. Ты настоящий боец. Спасибо за эту битву», — добавила она.

26-летняя Соболенко завоевала 20-й титул в карьере на уровне WTA в одиночном разряде и третий в нынешнем сезоне. В этом году она также выиграла турниры в Брисбене и Майами.