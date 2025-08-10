Соболенко — о сотрудничестве с Мирным: «Он дал мне несколько советов по подаче, которые уже работают»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от начала сотрудничества с Максимом Мирным.

8 августа The Athletic сообщал, что первая ракетка мира будет работать с 10-кратным победителем турниров «Большого шлема» в паре и миксте на турнире в Цинциннати и US Open.

«Он очень умный. Рада видеть, как он наслаждается жизнью. Безусловно, он занимается игрой у сетки. Еще дал мне несколько советов по подаче, которые уже работают. Пока все хорошо, надеюсь, будет еще лучше. Было важно добавить в команду новый голос», — сказала Соболенко в эфире Tennis Channel.

Ранее 27-летняя спортсменка обыграла чешку Маркету Вондроушову (7:5, 6:1) во втором круге «тысячника» в Цинциннати. Ее следующей соперницей станет британка Эмма Радукану.