Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:44

Соболенко — о настрое на финал в Штутгарте: «Как никогда хочу побеждать»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своем настрое на финальный матч на турнире в Штутгарте.

26-летняя спортсменка поборется за трофей с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Игра пройдет 21 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Я как никогда хочу продолжать выигрывать матчи и побеждать на каждом турнире. Не чувствую давления, потому что для меня это привилегия. Я хорошо ее знаю и понимаю, что должна быть очень агрессивной, чтобы не дать ей захватить инициативу», — цитирует Соболенко Punto de Break.

Соболенко является победительницей 19 турниров WTA в одиночном разряде. На счету Остапенко 8 титулов.

Теннис
Арина Соболенко
Читайте также
СМИ сообщили о планах Великобритании нарастить производство оружия
На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
«Купол Донбасса» сорвал 269 атак украинских БПЛА на инфраструктуру ДНР за неделю
Овечкин ответил
В Алматы умерли два участника полумарафона
Популярное видео
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александрова проиграла в финале парного турнира в Штутгарте

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости