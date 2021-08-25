Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Белоруска Соснович одержала победу во втором круге турнира в Кливленде

00:04
Теги:

Теннисистка из Белоруссии Александра Соснович вышла в третий круг турнира в Кливленде. В трех сетах она переиграла Надю Подороску из Аргентины — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.

Следующим соперником Соснович будет победительница матча Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Полона Херцог (Словения).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина, 5) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Интервью Павла Мамаева с Нобелем Арустамяном: когда и где смотреть
Роналду хочет перейти в «Манчестер Сити»
Защитник сборной России Папоротный хочет выиграть ЧМ по пляжному футболу при российских болельщиках
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд