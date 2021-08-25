Белоруска Соснович одержала победу во втором круге турнира в Кливленде

Теннисистка из Белоруссии Александра Соснович вышла в третий круг турнира в Кливленде. В трех сетах она переиграла Надю Подороску из Аргентины — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.

Следующим соперником Соснович будет победительница матча Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Полона Херцог (Словения).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина, 5) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4