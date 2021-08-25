Белоруска Соснович одержала победу во втором круге турнира в Кливленде
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Теннисистка из Белоруссии Александра Соснович вышла в третий круг турнира в Кливленде. В трех сетах она переиграла Надю Подороску из Аргентины — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4.
Следующим соперником Соснович будет победительница матча Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Полона Херцог (Словения).
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александра Соснович (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина, 5) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:4
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