Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Москве
Белоруска Соболенко обыграла Томлянович на турнире в Москве
16:26
Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в Москве (Россия) обыграла австралийку Айлу Томляновч (7:6 (7:2), 4:6, 6:1).
В следующем круге Соболенко встретится с победителем в паре Ангелина Калинина (Украина) — Екатерина Александрова (Россия).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1, WC) — Айла Томлянович (Австралия) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:1
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