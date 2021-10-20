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Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Москве

Белоруска Соболенко обыграла Томлянович на турнире в Москве
16:26
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в Москве (Россия) обыграла австралийку Айлу Томляновч (7:6 (7:2), 4:6, 6:1).

В следующем круге Соболенко встретится с победителем в паре Ангелина Калинина (Украина) — Екатерина Александрова (Россия).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1, WC) — Айла Томлянович (Австралия) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:1

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Виктория Кравченко все материалы автора
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