Калинская сыграет с Бенчич в третьем круге турнира в Риме
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич победила канадку Бьянку Андрееску во втором круге «тысячника» в Риме.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:1. Девушки провели на корте 1 час 18 минут.
В третьем круге турнира Бенчич встретится с россиянкой Анной Калинской.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 312 293 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Бьянка Андрееску (Канада, WC) — 6:4, 6:1
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