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Сегодня, 20:52

Беатрис Хаддад Майя во втором круге турнира в Дохе может встретиться с Касаткиной

Виктория Кравченко
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя обыграла испанку Паулу Бадосу в матче первого круга турнира в Дохе со счетом 7:6, 6:3.

Во втором круге бразильянка сыграет с победителем пары Дарья Касаткина (Россия, 6) — Ребекка Марино (Канада).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Паула Бадоса (Испания) — 7:6 (8:6), 6:3

Дарья Касаткина
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