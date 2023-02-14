Беатрис Хаддад Майя во втором круге турнира в Дохе может встретиться с Касаткиной
Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя обыграла испанку Паулу Бадосу в матче первого круга турнира в Дохе со счетом 7:6, 6:3.
Во втором круге бразильянка сыграет с победителем пары Дарья Касаткина (Россия, 6) — Ребекка Марино (Канада).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Паула Бадоса (Испания) — 7:6 (8:6), 6:3
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