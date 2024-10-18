Бадоса вышла в полуфинал турнира в Нинбо, где сыграет с Касаткиной

Испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в четвертьфинале турнира WTA 500 в Нинбо — 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Хаддад Майя один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. У Бадосы три эйса, четыре двойные и три реализованных брейка из пяти заработанных.

В полуфинале соревнований Бадоса сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Паула Бадоса (Испания, 8) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 6) — 6:3, 6:2