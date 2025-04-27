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Сегодня, 16:52

Андреева и Шнайдер вылетели во втором круге турнира в Мадриде

Сергей Ярошенко
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили дуэту бразильянки Беатрис Хаддад Майя и немки Лаура Зигемунд во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде — 6:0, 6:7 (4:7), 8:10.

Игра продолжалась 1 час 46 минут.

На счету россиянок 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Их соперницы ни разу не подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 5.

В следующем круге Майя и Зигемунд встретятся с представительницей Тайваня Се Сувэй и латвийкой Еленой Остапенко.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд (Бразилия/Германия) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия, 5) — 0:6, 7:6 (7:4), 10:8

Теннис
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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