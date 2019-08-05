Барти возглавляет рейтинг WTA, Касаткина - 40-я

Опубликована новая версия рейтинга WTA. Первое место, как и раньше, занимает американка Эшли Барти.

Второе место занимает японка Наоми Осака, на третьей позиции чешка Каролина Плишкова. Лучшая среди россиянок Дарья Касаткина на 40-м месте.

Рейтинг WTA

5 августа

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков,

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 6228

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5933

5 (5). Кики Бертенс (Голландия) – 5130

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4785

7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4737

8 (8). Слоан Стивенс (США) – 3773

9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) – 3565

10 (9). Серена Уильямс (США) – 3410

40 (40). Дарья Касаткина (Россия) – 1325

44 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1185

48 (47). Екатерина Александрова (Россия) – 1133

57 (56). Вероника Кудерметова (Россия) – 986

59 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) – 969

75 (74). Анастасия Потапова (Россия) – 795

81 (82). Мария Шарапова (Россия) – 740

84 (86). Вера Звонарева (Россия) – 700

93 (92). Анна Блинкова (Россия) – 664

98 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) - 638