Барти возглавила итоговый рейтинг WTA, Соболенко вытеснила Уильямс из топ-10

WTA опубликовала итоговый рейтинг сезона-2020. Первое место в нем заняла австралийка Эшли Барти. Ей это достижение удается второй год подряд — в 2019-м она также была первой.

В тройку также вошли румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака. Американка российского происхождения София Кенин стала четвертой, а украинка Элина Свитолина — пятой.

Десятку замкнула Арина Соболенко из Белоруссии, которая в заключительную неделю обошла в рейтинге экс-первую ракетку мира Серену Уильямс.

Лучшая представительница России Екатерина Александрова заняла 33-е место, в топ-50 также вошли Светлана Кузнецова (36-е место), Анастасия Павлюченкова (38-е) и Вероника Кудерметова (46-е).

Рейтинг WTA

Итог 2020 года

1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2. Симона Халеп (Румыния) — 7255

3. Наоми Осака (Япония) — 5780

4. София Кенин (США) — 5760

5. Элина Свитолина (Украина) — 5260

6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

8. Петра Квитова (Чехия) — 4516

9. Кики Бертенс (Голландия) — 4505

10. Арина Соболенко (Белоруссия) — 4220...

33. Екатерина Александрова (Россия) — 1775...

36. Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...

38. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630...

46. Вероника Кудерметова (Россия) — 1453...

60. Анна Блинкова (Россия) — 1114...

71. Дарья Касаткина (Россия) — 985...

93. Варвара Грачева (Россия) — 798...

100. Анастасия Потапова (Россия) — 759