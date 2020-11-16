Барти возглавила итоговый рейтинг WTA, Соболенко вытеснила Уильямс из топ-10
WTA опубликовала итоговый рейтинг сезона-2020. Первое место в нем заняла австралийка Эшли Барти. Ей это достижение удается второй год подряд — в 2019-м она также была первой.
В тройку также вошли румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака. Американка российского происхождения София Кенин стала четвертой, а украинка Элина Свитолина — пятой.
Десятку замкнула Арина Соболенко из Белоруссии, которая в заключительную неделю обошла в рейтинге экс-первую ракетку мира Серену Уильямс.
Лучшая представительница России Екатерина Александрова заняла 33-е место, в топ-50 также вошли Светлана Кузнецова (36-е место), Анастасия Павлюченкова (38-е) и Вероника Кудерметова (46-е).
Рейтинг WTA
Итог 2020 года
1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2. Симона Халеп (Румыния) — 7255
3. Наоми Осака (Япония) — 5780
4. София Кенин (США) — 5760
5. Элина Свитолина (Украина) — 5260
6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
8. Петра Квитова (Чехия) — 4516
9. Кики Бертенс (Голландия) — 4505
10. Арина Соболенко (Белоруссия) — 4220...
33. Екатерина Александрова (Россия) — 1775...
36. Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
38. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630...
46. Вероника Кудерметова (Россия) — 1453...
60. Анна Блинкова (Россия) — 1114...
71. Дарья Касаткина (Россия) — 985...
93. Варвара Грачева (Россия) — 798...
100. Анастасия Потапова (Россия) — 759