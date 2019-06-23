Барти в финале турнира в Бирмингеме обыграла Гергес. Австралийка станет первой ракеткой мира

Австралийская теннисистка Эшли Барти в финале турнира в Бирмингеме обыграла немку Юлию Гергес со счетом 6:3, 7:5. Она выиграла десять турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее в этом месяце 23-летняя австралийка выиграла турнир "Большого шлема" Roland Garros и с понедельника станет первой ракеткой мира.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Classic

Призовой фонд 941 163 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия, 2) – Юлия Гергес (Германия, 8) – 6:3, 7:5