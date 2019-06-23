Барти в финале турнира в Бирмингеме обыграла Гергес. Австралийка станет первой ракеткой мира

Австралийская теннисистка Эшли Барти в финале турнира в Бирмингеме обыграла немку Юлию Гергес со счетом 6:3, 7:5. Она выиграла десять турниров WTA в одиночном разряде.
Ранее в этом месяце 23-летняя австралийка выиграла турнир "Большого шлема" Roland Garros и с понедельника станет первой ракеткой мира.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Classic
Призовой фонд 941 163 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Эшли Барти (Австралия, 2) – Юлия Гергес (Германия, 8) – 6:3, 7:5
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