Барти уступила Брэди во втором раунде турнира в Брисбене
08:23
Американка Дженифер Брэди обыграла австралийку Эшли Барти (6:4, 7:6 (7:4)) во втором раунде турнира WTA в Брисбене (Австралия). Барти была посеяна на турнире под первым номером.
Матч продолжался один час и 34 минуты. В следующем раунде Брэди сыграет с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия) — Петра Квитова (Чехия).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дженнифер Брэди (США, Q) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 6:4, 7:6(7:4)
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