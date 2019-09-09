Барти стала первой ракеткой мира, победительница US Open Андрееску — пятой, а Шарапова перестала входить в топ-100
Австралийка Эшли Барти поднялась на первую строчку в обновленном рейтинге WTA от 9 сентября и стала первой ракеткой мира.
При этом ряд теннисисток улучшили свое положение в рейтинге: чешка Каролина Плишкова поднялась с третьей позиции на вторую, украинка Элина Свитолина — с пятой на третью. Победительница US Open-2019 канадка Бьянка Андрееску стала пятой ракеткой мира, поднявшись сразу на 10 позиций.
Лучшей российской теннисисткой, cогласно рейтингу, является Екатерина Александрова, занимающая 39-е место. Мария Шарапова покинул сотню лучших теннисисток мира и располагается на 135-м месте.
Рейтинг WTA. 9 сентября
1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501.
2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125.
3 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5032.
4 (1). Наоми Осака (Япония) — 4846.
5 (15). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835.
6 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4803.
7 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4326.
8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325.
9 (8). Серена Уильямс (США) — 3935.
10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.
...
39 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 1333.
40 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1270.
135 (87). Мария Шарапова (Россия) — 466.