Австралийка Эшли Барти поднялась на первую строчку в обновленном рейтинге WTA от 9 сентября и стала первой ракеткой мира.

При этом ряд теннисисток улучшили свое положение в рейтинге: чешка Каролина Плишкова поднялась с третьей позиции на вторую, украинка Элина Свитолина — с пятой на третью. Победительница US Open-2019 канадка Бьянка Андрееску стала пятой ракеткой мира, поднявшись сразу на 10 позиций.

Лучшей российской теннисисткой, cогласно рейтингу, является Екатерина Александрова, занимающая 39-е место. Мария Шарапова покинул сотню лучших теннисисток мира и располагается на 135-м месте.

Рейтинг WTA. 9 сентября

1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501.

2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125.

3 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5032.

4 (1). Наоми Осака (Япония) — 4846.

5 (15). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835.

6 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4803.

7 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4326.

8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325.

9 (8). Серена Уильямс (США) — 3935.

10 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.

...

39 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 1333.

40 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1270.

135 (87). Мария Шарапова (Россия) — 466.