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Барти стала первой полуфиналисткой турнира в Штутгарте

17:38
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Австралийская теннисистка Эшли Барти 23 апреля в матче 1/4 финала турнира в Штутгарте (Германия) в трех сетах обыграла чешку Каролину Плишкову — 2:6, 6:1, 7:5.

Соперницы провели на корте два часа и три минуты.

В полуфинале Барти сыграет против победителя в паре Элина Свитолина (Украина) — Петра Квитова (Чехия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) — 2:6, 6:1, 7:5

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