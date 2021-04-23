Барти стала первой полуфиналисткой турнира в Штутгарте
17:38
Австралийская теннисистка Эшли Барти 23 апреля в матче 1/4 финала турнира в Штутгарте (Германия) в трех сетах обыграла чешку Каролину Плишкову — 2:6, 6:1, 7:5.
Соперницы провели на корте два часа и три минуты.
В полуфинале Барти сыграет против победителя в паре Элина Свитолина (Украина) — Петра Квитова (Чехия).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) — 2:6, 6:1, 7:5
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю