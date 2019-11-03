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Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA

16:14
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Австралийская теннисистка Эшли Барти в финале Итогового турнира WTA в Шэньчжэне обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:3. Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Элина Свитолина (Украина, 8) — 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2019/11/2/

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