Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти в финале Итогового турнира WTA в Шэньчжэне обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:3. Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Элина Свитолина (Украина, 8) — 6:4, 6:3