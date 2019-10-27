Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    WTA

Барти победила Бенчич на Итоговом турнире WTA

16:46
Теги:

Австралийка Эшли Барти победила Белинду Бенчич в матче Итогового турнира WTA в трех сетах. За 1 час 56 минут матча Барти сделала 10 эйсов и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче.

Таким образом, в Красной группе у Барти и Наоми Осаки по одной победе, у Петры Квитовой и Бенчич — по одному поражению.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Эшли Барти (Австралия, 1) — Белинда Бенчич (Швейцария, 7) — 5:7, 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир