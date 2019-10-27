Барти победила Бенчич на Итоговом турнире WTA
16:46
Австралийка Эшли Барти победила Белинду Бенчич в матче Итогового турнира WTA в трех сетах. За 1 час 56 минут матча Барти сделала 10 эйсов и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче.
Таким образом, в Красной группе у Барти и Наоми Осаки по одной победе, у Петры Квитовой и Бенчич — по одному поражению.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Эшли Барти (Австралия, 1) — Белинда Бенчич (Швейцария, 7) — 5:7, 6:1, 6:2
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