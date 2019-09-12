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Барти первой квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

11:11
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Австралийка Эшли Барти первой квалифицировалась на Итоговый турнир года WTA, который пройдет в Шэнчьжене (Китай) с 27 октября по 3 ноября, сообщает Tennis World USA.

В этом сезоне Барти выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема» (Rolland Garros), а также возглавила рейтинг WTA. На ее счету победы на соревнованиях в Майами и Бирмингеме.

Барти впервые сыграет на Итоговом турнире года в одиночном разряде. Призовые составят рекордные 14 миллионов долларов. Ранее соревнования проводились в Сингапуре.

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