Барти обыграла Вондроушову и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Первая ракетка мира Эшли Барти в четвертьфинале турнира в Аделаиде обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:3, 6:3.

Барти один раз подала навылет, совершила две двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Чешка сделала два эйса и две двойных ошибки, а также выиграла один брейк из семи.

В полуфинале австралийка встретится с американкой Дэниэлл Коллинз, которая оказалась сильнее Белинды Бенчич (6:3, 6:1).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — 6:3, 6:3