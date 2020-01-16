Барти обыграла Вондроушову и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
12:33
Первая ракетка мира Эшли Барти в четвертьфинале турнира в Аделаиде обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:3, 6:3.
Барти один раз подала навылет, совершила две двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Чешка сделала два эйса и две двойных ошибки, а также выиграла один брейк из семи.
В полуфинале австралийка встретится с американкой Дэниэлл Коллинз, которая оказалась сильнее Белинды Бенчич (6:3, 6:1).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — 6:3, 6:3
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