Барти обыграла Тайхманн в финале турнира в Цинциннати

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира WTA в Цинциннати (США). В финале она обыграла швейцарку Жиль Тайхманн (6:3, 6:1).

Матч продолжался один час и 11 минут. Барти сделала восемь эйсов при двух двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы два эйса, три двойные и один успешный брейк-пойнт.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Жиль Тайхманн (Швейцария, WC) — 6:3, 6:1