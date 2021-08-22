Барти обыграла Тайхманн в финале турнира в Цинциннати
22:26
Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира WTA в Цинциннати (США). В финале она обыграла швейцарку Жиль Тайхманн (6:3, 6:1).
Матч продолжался один час и 11 минут. Барти сделала восемь эйсов при двух двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы два эйса, три двойные и один успешный брейк-пойнт.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Жиль Тайхманн (Швейцария, WC) — 6:3, 6:1
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