Барти обыграла Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Майами
23:24
Австралийская теннисистка Эшли Барти победила белоруску Арину Соболенко (6:4, 6:7 (5:7), 6:3) в 1/4 финала турнира WTA в Майами (США).
Матч продолжался два часа и 25 минут. В полуфинале Барти сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) — Элина Свитолина (Украина).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 260 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
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