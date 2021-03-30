Теннис
WTA
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Рейтинг
Новости   //    Теннис   //    WTA

Барти обыграла Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Майами

23:24
Теги:

Австралийская теннисистка Эшли Барти победила белоруску Арину Соболенко (6:4, 6:7 (5:7), 6:3) в 1/4 финала турнира WTA в Майами (США).

Матч продолжался два часа и 25 минут. В полуфинале Барти сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) — Элина Свитолина (Украина).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...