Барти обыграла Контавейт в третьем раунде турнира в Цинциннати

Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла эстонку Анетт Контавейт (4:6, 7:5, 7:5) в третьем раунде турнира WTA в Цинциннати (США).

Матч продолжался два часа и 12 минут. В 1/4 финала австралийка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Мария Саккари (Греция).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Анетт Контавейт (Эстония) — 4:6, 7:5, 7:5