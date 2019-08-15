Барти обыграла Контавейт в третьем раунде турнира в Цинциннати
15 августа 2019, 20:24
Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла эстонку Анетт Контавейт (4:6, 7:5, 7:5) в третьем раунде турнира WTA в Цинциннати (США).
Матч продолжался два часа и 12 минут. В 1/4 финала австралийка сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Мария Саккари (Греция).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Анетт Контавейт (Эстония) — 4:6, 7:5, 7:5