Барти обыграла Бертенс и вышла в финал турнира в Пекине
12:12
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла голландку Кики Бертенс в 1/2 финала турнира в Пекине — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7).
Их матч продолжался 2 часа 22 минуты. В финале турнира она сыграет с японкой Наоми Осакой или с датчанкой Каролин Возняцки.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Кики Бертенс (Голландия, 8) — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7)