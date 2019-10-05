Барти обыграла Бертенс и вышла в финал турнира в Пекине

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла голландку Кики Бертенс в 1/2 финала турнира в Пекине — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7).

Их матч продолжался 2 часа 22 минуты. В финале турнира она сыграет с японкой Наоми Осакой или с датчанкой Каролин Возняцки.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Кики Бертенс (Голландия, 8) — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7)