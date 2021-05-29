Барбора Крейчикова выиграла турнир в Страсбурге

Чешка Барбора Крейчикова стала победительницей турнира в Страсбурге. В решающем матче она в двух сетах с одинаковым счетом 6:3 переиграла Сорану Кирстя из Румынии.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Барбора Крейчикова (Чехия, 5) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:3, 6:3