Барбора Крейчикова выиграла турнир в Страсбурге
17:51
Чешка Барбора Крейчикова стала победительницей турнира в Страсбурге. В решающем матче она в двух сетах с одинаковым счетом 6:3 переиграла Сорану Кирстя из Румынии.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Барбора Крейчикова (Чехия, 5) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:3, 6:3
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю