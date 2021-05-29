Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Барбора Крейчикова выиграла турнир в Страсбурге

17:51

Чешка Барбора Крейчикова стала победительницей турнира в Страсбурге. В решающем матче она в двух сетах с одинаковым счетом 6:3 переиграла Сорану Кирстя из Румынии.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Барбора Крейчикова (Чехия, 5) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:3, 6:3

Читайте также

ЧМ по хоккею-2021, Швейцария — Россия: где смотреть трансляцию матча
Швейцария — Россия: все голы матча чемпионата мира
Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 29 мая: Россия — Швейцария и другие матчи
Сборная Чехии обыграла Великобританию в матче чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд