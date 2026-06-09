Крейчикова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе.
На старте турнире WTA 250 45-я ракетка мира обыграла мексиканку Ренату Сарасуа, занимающую 77-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 19 минут.
Крейчикова сыграет с победительницей матча Никола Бартункова (Чехия) — Ханне Вандевинкель (Бельгия).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 283 347 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:1, 6:2
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