Крейчикова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе.

На старте турнире WTA 250 45-я ракетка мира обыграла мексиканку Ренату Сарасуа, занимающую 77-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 19 минут.

Крейчикова сыграет с победительницей матча Никола Бартункова (Чехия) — Ханне Вандевинкель (Бельгия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:1, 6:2