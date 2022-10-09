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9 октября, 19:06

Барбора Крейчикова обыграла Игу Свентек в финале турнира в Остраве

Иван Шитик
Корреспондент
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой в финальном матче турнира в Остраве (Чехия).

Чешка выиграла в трех сетах — 5:7, 7:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 17 минут.

Крейчикова прервала серию Свентек из 21 сета, выигранного в финалах.

Острава (Чехия)

Турнир WTA AGEL Open 2022

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) — Ига Свентек (Польша, 1) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3

Ига Свентек
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