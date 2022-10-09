Барбора Крейчикова обыграла Игу Свентек в финале турнира в Остраве
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свентек потерпела поражение от представительницы Чехии Барборы Крейчиковой в финальном матче турнира в Остраве (Чехия).
Чешка выиграла в трех сетах — 5:7, 7:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 17 минут.
Крейчикова прервала серию Свентек из 21 сета, выигранного в финалах.
Острава (Чехия)
Турнир WTA AGEL Open 2022
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Барбора Крейчикова (Чехия) — Ига Свентек (Польша, 1) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3
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