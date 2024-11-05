Пегула проиграла Крейчиковой в матче Итогового турнира

Американка Джессика Пегула проиграла чешке Барборе Крейчиковой в матче Итогового турнира WTA — 3:6, 3:6.

Встреча длилась 1 час 10 минут. 13-я ракетка мира Крейчикова реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов, а также сделала 11 эйсов и допустила 5 двойных ошибок.

Пегула потерпела второе поражение на турнире в Саудовской Аравии. 7 ноября она встретится с полькой Игой Свентек, а Крейчикова сыграет с Коко Гауфф из США.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Оранжевая группа

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Джессика Пегула (США, 6) — 6:3, 6:3