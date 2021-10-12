Бадоса за 56 минут обыграла Гауфф и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
12 октября, 07:39
Испанская теннисистка Паула Бадоса в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 56 минут. 23-летняя испанка сделала 1 эйс и 1 двойную ошибку, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 5.
В 1/8 финала Бадоса встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Аманда Анисимова (США).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Паула Бадоса (Испания, 21) — Кори Гауфф (США, 15) — 6:2, 6:2
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