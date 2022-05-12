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Сегодня, 09:07

Бадоса высказалась о предстоящем матче с Касаткиной в третьем круге в Риме

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вторая ракетка мира Паула Бадоса поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме.

«Касаткина — всегда непростой соперник. Она очень хорошо играет. Ее любимым покрытием является грунт, так что я ожидаю непростого матча. Будет много долгих розыгрышей, и в физическом смысле это будет нелегко», — приводит слова Бадосы пресс-служба WTA.

Во втором круге Касаткина обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:2), а Бадоса победила белоруску Александру Саснович (6:2, 6:1).

Матч третьего круга между теннисистками пройдет сегодня, 12 мая.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2614613/collins-knocks-out-halep-badosa-advances-to-rome-round-of-16
Теннис
Дарья Касаткина
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