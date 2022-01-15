Бадоса стала победительницей турнира в Сиднее

Испанская теннисистка Паула Бадоса стала победительницей турнира в Сиднее (Австралия).

В финале она обыграла чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.

Призовой фонд турнира в этом году составил 703 580 долларов.

24-летняя Бадоса является победительницей теперь уже трех турниров WTA в одиночном разряде. Кроме того, она — победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2015).

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Паула Бадоса (Испания, 5) — Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:4)