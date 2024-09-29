Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:58

Бадоса обыграла Шрамкову и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанская теннисистка Паула Бадоса в третьем круге турнира в Пекине обыграла чешку Ребекку Шрамкову со счетом 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 26-летней испанки 3 эйса, 5 двойных ошоибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В 1/8 финала турнира Бадоса встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Джессика Пегула (США).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Паула Бадоса (Испания, 15) — Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — 7:5, 7:5

Читайте также
Спрос на квартиры в новостройках России снизился на 20%
Невролог рассказала о причинах постоянной сонливости
The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже
Кросби и Овечкин возглавили рейтинг игроков НХЛ после Гретцки
WP узнала о рекомендации США Израилю не проводить операцию в Ливане
Догонялки с пятью шайбами и шедевр Голдобина в овертайме. Что произошло в матче КХЛ «Спартак» - ЦСКА
Популярное видео
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости