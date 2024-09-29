Бадоса обыграла Шрамкову и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине
Испанская теннисистка Паула Бадоса в третьем круге турнира в Пекине обыграла чешку Ребекку Шрамкову со счетом 7:5, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 26-летней испанки 3 эйса, 5 двойных ошоибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В 1/8 финала турнира Бадоса встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Джессика Пегула (США).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Паула Бадоса (Испания, 15) — Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — 7:5, 7:5
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