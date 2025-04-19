Бадоса рассказала, какое напутствие дала бы себе в детстве

Испанская теннисистка Паула Бадоса ответила на вопрос о том, какое напутствие дала бы себе в детстве.

«Маленькой Пауле я бы сказала: «Воспринимай все как игру, потому что однажды это перестанет ею быть». Я много думала об этом. В детстве я была строга к себе, но ни о чем не жалею. Сейчас наконец-то поняла, что трудности нужно принимать спокойно», — приводит слова Бадосы L'Еquipe.

27-летняя Бадоса является девятой ракеткой мира. Ее наилучшая позиция в мировом рейтинге за карьеру — второе место. Всего испанка завоевала четыре титула на уровне WTA в одиночном разряде.