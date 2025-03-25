Бадоса пропустит турнир WTA-500 в Чарльстоне из-за травмы

Испанская теннисистка Паула Бадоса не сможет принять участия в престижном турнире WTA-500 в Чарльстоне (США), который стартует 29 марта, сообщила пресс-служба соревнований.

27-летняя теннисистка Бадоса получила травму спины во время матча третьего круга турнира в Майами против Клары Таусон из Дании. Из-за этого она не смогла продолжить участие в турнире и снялась с матча четвертого круга против Александры Эалы из Филиппин.

Бадоса — победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде и бывшая вторая ракетка мира.

Турнир в Чарльстоне пройдет с 29 марта по 6 апреля на грунтовых кортах.