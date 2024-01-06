Бадоса: «Я никогда не была так рада началу года»

Испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о своем возвращении в тур после травмы.

«Я никогда не была так рада вернуться в начале года. Я хочу выйти на свой уровень как можно скорее. Я знаю, что поначалу будет тяжело, я уже много месяцев не принимала участия в матчах», — приводит Marca слова Бадосы.

Также она рассказала о процессе восстановления.

«Это был очень медленный процесс. Принять все это было тяжело, особенно морально, потому что, как я всегда говорю, я люблю играть в теннис и люблю соревноваться. А тут внезапно мне пришлось полностью остановиться. Но, возможно, теперь я буду ценить свое нахождение на каждом турнире немного больше», — добавила спортсменка.

В августе Бадоса досрочно завершила сезон-2023 из-за травмы. В мае спортсменка получила стрессовый перелом позвонка поясничного отдела. На данный момент 25-летняя теннисистка занимает 68-е место в мировом рейтинге WTA. Она примет участие в турнире в Аделаиде, который пройдет с 8 по 13 января.