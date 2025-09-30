Бадоса объявила о досрочном завершении сезона из-за проблем со здоровьем

Испанская теннисистка Паула Бадоса заявила, что решила досрочно завершить сезон из-за проблем со здоровьем.

«Иногда я сама себя спрашиваю, как мне удается продолжать идти вперед, несмотря на самые тяжелые моменты. Правда в том, что именно в такие мгновения я открываю глубочайшую силу в себе. Каждая неудача причиняет боль, но в то же время напоминает мне, как сильно я готова бороться и вернуться еще более сильной. Я бы не смогла справиться с этим без людей, которые продолжают верить в меня. Ваша поддержка помогает мне, когда становится тяжело, а ваша вера дает мне храбрость, когда приходит сомнение. Нет ничего лучше, чем выйти на теннисный корт и увидеть вас там, стоящих за моей спиной. Эта энергия, эта любовь... За это я никогда не смогу вас отблагодарить достаточно», — написала Бадоса в соцсетях.

27-летняя испанка на турнире в Пекине не смогла доиграть матч третьего круга против чешки Каролины Муховой. В 2025 году она не выиграла ни одного титула. Последняя победа теннисистки — турнир в Вашингтоне в июле 2024-го.