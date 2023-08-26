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Сегодня, 22:51

Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанская теннисистка Паула Бадоса сообщила, что досрочно завершает сезон-2023 из-за травмы.

«Привет всем, я хотел бы рассказать вам о ситуации с моей травмой... После многих месяцев борьбы за возвращение к турнирам мой сезон подошел к концу. Те из вас, кто знает меня, знают, как сильно я люблю соревноваться, и как трудно было принять это решение. Вместе с моей командой мы перепробовали все возможные способы, но боль не позволяет мне двигаться дальше. Спасибо тем людям, которые по-прежнему рядом со мной в эти трудные времена. Увидимся в следующем году, сильнее, чем когда-либо», — написала Бадоса в своих соцсетях.

В мае 25-летняя спортсменка получила стрессовый перелом позвонка поясничного отдела. В июле Бадоса не смогла доиграть матч второго круга Уимблдона против Марты Костюк из-за травмы. После этого она не играла на турнирах.

Теннис
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