Бадоса извинилась за фотографию, в которой увидели расизм

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свою фотографию из ресторана, которая была удалена тренером.

«Никогда не думала, что это воспримется таким образом. Мы не имитировали азиатов. Я баловалась со своим лицом и морщинами. Я люблю Азию, одни из моих любимых людей, у меня много азиатских друзей. Они самые добрые.

Очень извиняюсь, не знала, что это оскорбительно по отношению к расизму. Моя ошибка. Я беру на себя полную ответственность. Эти ошибки меня научат. Надеюсь, вы понимаете... Люблю вас всех", — написала Бадоса в соцсетях.

Ранее тренер Бадосы выложил фото теннисистки, на котором она оттягивает веки палочками для еды.