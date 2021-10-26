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Бадоса и Мугуруса снялись с Кубка Федерации после попадания на Итоговый турнир WTA

Бадоса и Мугуруса снялись с Кубка Федерации
13:11
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Испанские теннисистки Паула Бадоса и Гарбинье Мугуруса отказались от участия в Кубке Федерации после квалификации на Итоговый турнир WTA.

«Жаль объявлять, что я не буду с испанской командой в Праге. Мне больно принимать это решение, но делаю это из-за календаря.

Надеюсь, в будущем я помогу команде и проживу великие моменты вместе со всеми», — написала Бадоса в Twitter.

Мугуруса будет участвовать в Итоговом турнире в четвертый раз. Для Бадосы этот турнир станет дебютным.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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