Бадоса и Мугуруса снялись с Кубка Федерации после попадания на Итоговый турнир WTA
Бадоса и Мугуруса снялись с Кубка Федерации
13:11
Испанские теннисистки Паула Бадоса и Гарбинье Мугуруса отказались от участия в Кубке Федерации после квалификации на Итоговый турнир WTA.
«Жаль объявлять, что я не буду с испанской командой в Праге. Мне больно принимать это решение, но делаю это из-за календаря.
Надеюсь, в будущем я помогу команде и проживу великие моменты вместе со всеми», — написала Бадоса в Twitter.
Мугуруса будет участвовать в Итоговом турнире в четвертый раз. Для Бадосы этот турнир станет дебютным.
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