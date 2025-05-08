Бадоса и Квитова снялись с турнира в Риме
Испанская теннисистка Паула Бадоса и чешка Петра Квитова снялись с матчей второго круга турнира в Риме.
Испанка должна была сыграть с японкой Наоми Осакой, а Квитова — встретиться с Онс Жабер из Туниса. Обе теннисистки в итоге не вышли на свои матчи.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6?911?032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Наоми Осака (Япония) — Паула Бадоса (Испания, 9) — 0:0 отказ 2-го игрока
Онс Жабер (Тунис, 27) — Петра Квитова (Чехия) — 0:0 отказ 2-го игрока
