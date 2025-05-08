Теннис
8 мая, 12:26

Бадоса и Квитова снялись с турнира в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент

Испанская теннисистка Паула Бадоса и чешка Петра Квитова снялись с матчей второго круга турнира в Риме.

Испанка должна была сыграть с японкой Наоми Осакой, а Квитова — встретиться с Онс Жабер из Туниса. Обе теннисистки в итоге не вышли на свои матчи.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6?911?032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония) — Паула Бадоса (Испания, 9) — 0:0 отказ 2-го игрока

Онс Жабер (Тунис, 27) — Петра Квитова (Чехия) — 0:0 отказ 2-го игрока

  • Sobakin94

    Квитова правильно сделала. Она стала такой толстой бесформенной, что надо сначала похудать, прежде чем показывать телеса общественности.

    08.05.2025

    • Васильев считает, что Касаткина дает интервью в состоянии эйфории: «Лучше России нет места»

    Роднина — о высказываниях Касаткиной: «Если она нашла себе спокойствие, будем за нее рады»

