Бадоса и Квитова снялись с турнира в Риме

Испанская теннисистка Паула Бадоса и чешка Петра Квитова снялись с матчей второго круга турнира в Риме.

Испанка должна была сыграть с японкой Наоми Осакой, а Квитова — встретиться с Онс Жабер из Туниса. Обе теннисистки в итоге не вышли на свои матчи.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6?911?032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония) — Паула Бадоса (Испания, 9) — 0:0 отказ 2-го игрока

Онс Жабер (Тунис, 27) — Петра Квитова (Чехия) — 0:0 отказ 2-го игрока