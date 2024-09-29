Сизикова и Бабош одержали победу в стартовом матче турнира в Пекине в парном разряде
Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Венгрии Тимеа Бабош вышли во второй круг парного турнира в Пекине.
В матче первого раунда спортсменки обыграли Лулу Сун из Новой Зеландии и японку Моюку Утидзиму — 6:1, 7:6 (7:2). Встреча длилась 1 час 18 минут.
Следующими соперницами Сизиковой и Бабош станут бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя и немка Лаура Зигемунд.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Тимеа Бабош/Яна Сизикова (Венгрия/Россия) — Лулу Сун/Моюка Утидзима (Новая Зеландия/Япония) — 6:1, 7:6 (7:2)
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