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Сегодня, 14:37

Сизикова и Бабош одержали победу в стартовом матче турнира в Пекине в парном разряде

Алина Савинова
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Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Венгрии Тимеа Бабош вышли во второй круг парного турнира в Пекине.

В матче первого раунда спортсменки обыграли Лулу Сун из Новой Зеландии и японку Моюку Утидзиму — 6:1, 7:6 (7:2). Встреча длилась 1 час 18 минут.

Следующими соперницами Сизиковой и Бабош станут бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя и немка Лаура Зигемунд.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Тимеа Бабош/Яна Сизикова (Венгрия/Россия) — Лулу Сун/Моюка Утидзима (Новая Зеландия/Япония) — 6:1, 7:6 (7:2)

Теннис
Яна Сизикова
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