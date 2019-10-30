Бабош и Младенович обыграли Гренефельд и Схурс на Итоговом турнире WTA
18:45
В матче группового этапа Итогового турнира WTA в Шэньчжене (Китай) в парном разряде дуэт Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция) победил пару Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия) — 7:5, 6:2.
Матч продолжался один час и 15 минут. Бабош и Младенович с двумя победами лидируют в группе.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Красная группа
Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 3) — Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия, 8) — 7:5, 6:2
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