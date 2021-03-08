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Новости   //    Теннис   //    WTA

Бабош и Кудерметова победили Крунич и Панову

17:47

Венгерка Тимеа Бабош и россиянка Вероника Кудерметова пробились во второй круг турнира в Дубае. Дуэт обыграл еще одну представительницу России Александру Панову и сербку Александру Крунич.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Тимеа Бабош/Вероника Кудерметова (Венгрия/Россия, 5) — Александра Крунич/Александра Панова (Сербия/Россия) — 6:3, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/dubai/2021/

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