Бабош и Кудерметова победили Крунич и Панову
17:47
Венгерка Тимеа Бабош и россиянка Вероника Кудерметова пробились во второй круг турнира в Дубае. Дуэт обыграл еще одну представительницу России Александру Панову и сербку Александру Крунич.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Тимеа Бабош/Вероника Кудерметова (Венгрия/Россия, 5) — Александра Крунич/Александра Панова (Сербия/Россия) — 6:3, 6:3
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