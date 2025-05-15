Кудерметова и Мертенс стали полуфиналистками парного турнира в Риме
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в полуфинал турнира в Риме в парном разряде.
В четвертьфинальном матче спортсменки за 1 час 22 минуты обыграли американку Азиу Мухаммед и Деми Схурс из Нидерландов — 3:6, 6:2, 10:4.
За выход в финал Кудерметова и Мертенс поборются с австралийским дуэтом Сторм Хантер и Эллен Перес.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды, 8) — 3:6, 6:2, 10:4
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