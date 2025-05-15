Кудерметова и Мертенс стали полуфиналистками парного турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в полуфинал турнира в Риме в парном разряде.

В четвертьфинальном матче спортсменки за 1 час 22 минуты обыграли американку Азиу Мухаммед и Деми Схурс из Нидерландов — 3:6, 6:2, 10:4.

За выход в финал Кудерметова и Мертенс поборются с австралийским дуэтом Сторм Хантер и Эллен Перес.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды, 8) — 3:6, 6:2, 10:4